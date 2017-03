Nuno: "FC Porto está impossibilitado de perder pontos"

Pub

O treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santo, admitiu esta quinta-feira que os 'dragões' estão "impossibilitados de perder pontos" na visita ao Benfica, no sábado, em jogo da 27.ª jornada da I Liga.

O técnico do FC Porto considera que o 'clássico' "não vai ser decisivo, mas será, com toda a certeza, determinante". "Estamos bem, motivados, com vontade de competir. A preparação foi feita de forma diferente, sem jogadores que estiveram ao serviço das respetivas seleções. Os jogadores foram chegando e neste momento apenas faltam os dois mexicanos [Miguel Layún e Herrera]", começou por referir o treinador, em conferência de imprensa, reforçando que a equipa está motivada para "o clássico, tendo sempre o mesmo objetivo de conseguir a vitória".

Nuno Espírito Santo garantiu ainda que esta paragem de campeonato não vai influenciar em nada o desempenho dos seus jogadores no Estádio da Luz. "Sabíamos que havia esta paragem, saímos de um resultado que não foi o melhor para nós. Mas tal como acontece em todos os jogos, o FC Porto está impossibilitado de perder pontos. Todos os jogos são, para nós, finais. Vamos à Luz competir com ambição de conquistar os três pontos", sublinhou.

O técnico defendeu ainda que o FC Porto já poderia estar na frente do campeonato (segue no 2.º lugar, um ponto atrás do Benfica). "Temos a consciência que já perdemos pontos que não devíamos ter perdido., maioritariamente em empates. Poderíamos ter mais pontos e estar na frente", referiu.

Sobre o Benfica, Nuno Espírito Santo reconheceu que é "um adversário difícil, com rotinas continuadas ao longo das últimas épocas, com um coletivo forte". "Essencialmente centramo-nos em nós e queremos contrariar tudo o que disse do Benfica. Queremos controlar e dominar. Vai ser um jogo de emoções. Será necessário o controlo de emoções. Se o fizermos seremos fortes e capazes de conseguir o que queremos", observou..

De resto, o técnico falou ainda da relação com o avançado benfiquista Jonas, que deixou o Valência no mesmo verão em que Nuno assumiu o comando da equipa espanhola "Não trabalhou connosco de forma continuada no Valência, quando lá chegámos já estava decidido que não ficaria. É um bom jogador", disse Nuno Espírito Santo, treinador do FC Porto, quando questionado sobre o atacante brasileiro da equipa encarnada.