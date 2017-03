Nuno: "Era uma oportunidade boa mas temos de nos levantar rápido"

Pub

Treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santo, confessou "frustração, tristeza e deceção", após o empate caseiro com o FC Porto, que impediu que os dragões se isolassem na frente da I Liga.

" Era uma oportunidade boa de sermos líderes, que desperdiçámos, mas temos de nos levantar rápido", disse o técnico dos dragões, Nuno Espírito Santo, após o 1-1 deste domingo, diante do Vitória de Setúbal. " "Frustração, tristeza, deceção são as palavras que refletem o nosso sentimento agora. Agora resta saber o que se passou hoje, gerir esta situação, levantar a equipa animicamente e é isso que fará de nós mais fortes", afirmou o treinador, na entreviista rápida após a partida.

Nuno lamentou a falta de eficácia da equipa, num jogo em que a vitória teria valido a passagem ao 1.º lugar do campeonato. " Na primeira parte jogamos bem, tivemos muitas oportunidades. Na segunda parte já não houve tanto critério mas mesmo assim a produção foi boa, muitas situações de golo. É normal que isto possa acontecer... de lamentar apenas a falta de eficácia", apontou o técnico.

No entanto, o treinador assegurou que a desilusão do empate - ao fim de nove vitórias cosecutivas para a I Liga - não abala o rumo da equipa nem deve diminuir a confiança dos adeptos. " Dependemos de nós mesmos. Isso é o que nos faz continuar fortes e com a convicção que queremos chegar ao fim e ser campeões", frisou.

Do lado do Vitória de Setúbal, o treinador José Couceiro mostrou-se satisfeito com o ponto conquistado. Sabíamos que era muito difícil conseguir obter pontos com o FC Porto. É preciso - além da estratégia e da qualidade da equipa - ter aquela ponta de sorte em momentos cruciais. Fomos felizes e conseguimos um ponto e passar os 30 pontos", afirmou, no final, o técnico sadino.