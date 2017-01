Pub

Próximo deslize na I Liga pode afastar dragões da luta pelo título, reconhece o treinador

Nuno Espírito Santo admitiu, na antevisão à receção ao Moreirense, que o FC Porto já não tem mais margem para errar na I Liga, numa altura em que já está a seis pontos do Benfica, à entrada para a 17.ª jornada.

"O nosso objetivo é claro: na competição em que estamos não podemos voltar a falhar. Temos empates que nos penalizam e temos que somar três pontos para continuar a nossa luta", sublinhou.

Com a saída de Brahimi para a CAN, o FC Porto perde o seu principal desequilibrador, e Otávio continua lesionado. "Não assentamos o nosso jogo em um ou dois, mas no coletivo. O plantel dá todas as possibilidades e confiança para chegar ao jogo e poder competir. Temos confiança máxima em quem está. Iremos competir. Haverá nuances essencialmente pelas características dos jogadores diferentes. Todos são diferentes, dão contributos distintos à equipa. Queremos potenciar isso para que o FC Porto vença", defendeu o treinador.

Para o adversário de domingo, o técnico só tem elogios. "Seguramente o Moreirense não nos irá por facilidades, bem pelo contrário, tentará dificultar o nosso trabalho", prevê.