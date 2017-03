Pub

Treinador confiante em devolver o clube "ao lugar que pertence"

O treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santo, garantiu hoje que todo o grupo acredita "desde o primeiro dia" que vai ser campeão nacional de futebol, perspetivando apenas um cenário de vitória frente ao Vitória de Setúbal.

O técnico defendeu que o adversário de domingo poderá colocar dificuldades aos 'dragões', mas não considera outro cenário que não o triunfo.

"O Setúbal é uma equipa que já conseguiu grandes resultados com os grandes clubes portugueses. Mas, estamos preparados e vamos estar muito atentos, sabendo, no entanto, que dependemos de nós para o que queremos projetar para o nosso jogo num Dragão cheio", explicou o treinador, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 26.ª jornada da I Liga de futebol.

Nuno Espírito Santo reforçou ainda estar consciente da necessidade de conquistar o título esta época e revelou que o clima no balneário é de esperança e convicção.

"Desde o primeiro dia, sabíamos que o desafio era devolver o FC Porto ao lugar que pertence, que é no topo. Mas, o fundamental é o compromisso que os jogadores têm com essa causa", referiu, acrescentando: "Todos sabíamos que este ano era determinante. Temos trabalhado muito para alcançar o nosso objetivo".

Face aos sadinos, o FC Porto não vai poder contar com Maxi Pereira e André André, que 'forçaram' amarelos na última ronda e estão castigados, mas isso não preocupa Nuno Espírito Santo.

"Todos os jogadores têm participado e têm dado provas de que estão à altura. Todos têm tido os seus momentos. Temos potenciado isso mesmo com o trabalho diário. Qualquer opção será boa", explicou.

A pausa no campeonato, que se segue à 26.ª ronda, não é, segundo o técnico portista, algo que preocupe o emblema 'azul e branco', já que, admitiu, "todo o grupo está preparado para este tipo de situações".

"O calendário é o que é e nós já sabíamos que seria assim. Alguns jogadores vão estar ao serviço das seleções e tomara eu que houvesse mais. Com os que ficarem, vamos continuar a treinar e a melhorar o nosso trabalho. Mas, estamos preparados, somos versáteis", garantiu.

Nuno Espírito Santo falou ainda do apoio dos adeptos portistas, esclarecendo que é muito importante para ajudar nas conquistas.

"É com agrado que vejo essas demonstrações dos nossos adeptos. Os jogadores sabem que temos que ganhar pelos nossos adeptos e por nós", concluiu.

O FC Porto recebe domingo, pelas 18:00 horas, o Vitória de Setúbal, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 26.ª jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.