Nuno a caminho do recorde de vitórias de Mourinho

Dragões somam 25 jogos consecutivos sem derrotas na Liga. Este século só Mourinho, Villas-Boas e Vítor Pereira fizeram melhor

São já 25 jogos consecutivos sem perder para o campeonato esta época e apenas a dois de igualar o registo de José Mourinho. Se pontuar (vitória ou empate) na deslocação a Braga este sábado e fizer o mesmo na receção ao Feirense na jornada 30, Nuno Espírito Santo iguala a marca do Special One quando orientou o FC Porto na época 2003-04 e registou uma série de 27 jogos sem desaires.

A última derrota do FC Porto para o campeonato nesta temporada aconteceu há precisamente 227 dias - a 28 de agosto, 2-1 em Alvalade, frente ao Sporting, na 3.ª jornada da Liga. Desde então a equipa soma um registo de 25 partidas sem perder - 18 vitórias e sete empates, sendo que a maior série de triunfos deu-se entre a jornada 17 e a 25 (nove vitórias consecutivas que terminaram com o empate caseiro na receção ao V. Setúbal).

Caso atinja o registo de José Mourinho (esteve sem perder para o campeonato entre a 1.ª e a 28.ª jornada) na época 2003-04, Nuno Espírito Santo pode ir ainda em busca dos recordes de André Villas--Boas e Vítor Pereira já neste século, que chegaram a estar 30 jogos consecutivos na Liga sem qualquer derrota. Para os superar, porém, o FC Porto teria de não sofrer qualquer derrota nos seis jogos que faltam para concluir o campeonato.

Nuno, recorde-se, terminou a carreira de guarda-redes em 2010 e teve a primeira experiência no banco como adjunto de Jesualdo Ferreira no Málaga e posteriormente no Panathinaikos. Em 2012-13 tornou-se técnico do Rio Ave, onde esteve duas épocas. Seguiu-se o Valência (uma temporada e meia) e finalmente o FC Porto, clube que o contratou no último verão.

Esta temporada o técnico acumula um total de 43 jogos oficiais (contabilizando todas as competições), somando 25 vitórias, 13 empates e cinco derrotas. Caso vença o campeonato, será o seu primeiro título da carreira de treinador, ele que ao serviço do Rio Ave perdeu duas finais (Taça da Liga e Taça de Portugal) para o Benfica na temporada 2013-14.

Aumenta cobiça a Brahimi

O argelino Yacine Brahimi promete tornar-se um caso sério do mercado no final da época. As grandes exibições ao serviço do FC Porto voltaram a despertar o interesse de vários clubes e, de acordo com a imprensa argelina, o Paris Saint- -Germain é um dos emblemas mais interessados na sua contratação, dado que o treinador Unai Emery é um grande apreciador das qualidades do extremo africano. O técnico espanhol, aliás, já terá tentado contratar Brahimi quando orientava o Sevilha e o argelino estava no Granada. O jogador tem sido ainda apontado a clubes como a Juventus, Marselha, Nice e West Ham.

Como o DN noticiou recentemente, a SAD do FC Porto está a tentar junto do fundo Doyen Sports adquirir os restantes 50% do passe do argelino, para assim conseguir realizar um maior encaixe financeiro caso decida negociar Brahimi no final da época. Fonte da Doyen, porém, disse ao DN que essa é uma hipótese remota.

Os dragões, entretanto, assinalaram ontem no site do clube a marca de 17 jogos do campeonato em que Iker Casillas esteve sem sofrer golos esta temporada (o seu recorde na carreira eram 15). O FC Porto lembra que se trata de um registo sem paralelo nas cinco principais ligas europeias, pois nenhum guarda-redes foi, até ao momento, capaz de estar 17 jogos sem consentir qualquer golo. Aqueles que mais se conseguem aproximar deste registo de Iker Casillas são o croata Danijel Subasic (Mónaco), com 14, e o alemão Manuel Neuer (Bayern Munique), com 13.