Pub

Nuno Espírito Santo diz que a equipa irá "continuar a lutar"

Depois do empate no campo do Marítimo, que pode ter comprometido as esperanças de os dragões chegarem ao título, Nuno Espírito Santo disse que a equipa não vai desistir.

"Neste momento as palavras valem pouco, mas vamos lutar. As oportunidades só acabam quando acabar o campeonato. Não devemos desistir", disse à Sport TV.

Sobre o jogo, referiu que a sua equipa entrou "bem" e chegou "justamente à vantagem". "O Iker [Casillas] não fez uma defesa e somos penalizados numa desconcentração. É um resultado dececionante", acrescentou.

"O Marítimo é uma boa equipa, bem orientada, mas fomos superiores e merecíamos ter ganho", disse ainda.