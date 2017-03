Mexicano Jesus Corona trabalhou sem limitações

Pub

O internacional mexicano Jesus Corona integrou, este sábado, sem qualquer limitação o treino do FC Porto, equipa que recebe amanhã o Vitória de Setúbal, em jogo da 26.ª jornada da Liga.

De acordo com informação do site oficial dos dragões, Corona trabalhou sem qualquer tipo de limitação, em sessão que decorreu no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

Ausente esteve o avançado Rui Pedro, que se encontra ao serviço da seleção de sub-19, enquanto o guarda-redes Mouhamed Mbaye, do FC Porto B, integrou os trabalhos da equipa principal.