O avançado camaronês marcou os três golos da vitória do FC Porto diante do Moreirense

O FC Porto juntou-se este domingo a Benfica, Sporting e Rio Ave na liderança do campeonato ao vencer o Moreirense, no Estádio do Dragão, por 3-0.

A grande figura da partida foi o camaronês Aboubakar, que marcou os três golos da equipa de Sérgio Conceição que revelou uma enorme superioridade em relação ao adversário.

O resumo do jogo:

Eis os onzes que iniciaram a partida:

FC Porto: Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles; Danilo Pereira; Jesús Corona, Óliver Torres, Brahimi; Marega, Aboubakar.

Moreirense: Jhonatan; Pierre Sagna, Abarhoune, André Micael, Rúben Lima; Rafael Costa, Bruno Ramires, Alfa Semedo; Ernest Ohemeng, Ronaldo Peña, Arsénio.