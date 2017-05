Maxi Pereira castigado com um jogo de suspensão

Pub

Lateral uruguaio falha apenas o jogo nos Barreiros, frente ao Marítimo, depois da expulsão em Chaves

Havia alguma expetativa para se perceber quantos jogos Maxi Pereira ficaria suspenso, depois do vermelho direto visto em Chaves, contudo, os piores receios dos portistas não se confirmaram: o defesa uruguaio falha apenas o jogo com o Marítimo, que se realiza depois de amanhã no Funchal (20.30), depois de o Conselho.de Disciplina da FPF ter decretado esta quarta-feira a suspensão do lateral por uma partida..

Assim, Maxi fica disponível para a receção ao Paços de Ferreira, agendada para dia 14 deste mês relativa à penúltima jornada do campeonato. Resta saber quem será o substituto de Maxi Pereira nos Barreiros, estando o mexicano Miguel Layún na pole-position para ocupar o lado direito da defesa do vice-líder da I Liga.

Refira-se que para esta jornada o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou ainda os esperados castigos dos sportinguistas Gelson e Podence, que estão, assim, impedidos de defrontar o Belenenses domingo de manhã. Pelos azuis do Restelo, o argelino Yebda também está privado de alinhar no dérbi lisboeta pelo mesmo motivo.