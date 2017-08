Pub

Camaronês marcou o golo decisivo

O FC Porto obteve, este domingo, a segunda vitória em duas jornadas, ao vencer no terreno do Tondela, por 1-0, com golo de Aboubakar.

Os dragões entraram com domínio da posse de bola e enfrentaram um Tondela que, principalmente na primeira meia hora esteve bem organizado defensivamente. Pouco depois, aos 37', um remata de Alex Telles foi ter com Aboubakar que, à primeira, não conseguiu fazer golo, devido a uma grande defesa de Cláudio Ramos. À segunda, o camaronês fez mesmo golo.

No segundo tempo, principalmente nos minutos finais, a fase de construção do FC Porto não foi tão forte, mas o Tondela, que tentou sempre forçar mais qualquer coisa, não teve qualidade para chegar ao empate. Um erro de Casillas foi o mais perto que o Tondela teve de criar perigo, mas em nada resultou. Os dragões ainda criaram mais duas ocasiões em que podiam ter aumentado a vantagem.

Até ao fim do encontro, Pepa tentou tudo e, por outro lado, Sérgio Conceição foi reforçando o meio-campo e segurou a vitória e os três pontos.

Filme do jogo: