Marega integra treino e pode ter uma oportunidade no plantel

O avançado maliano Marega foi hoje a grande novidade do treino do FC Porto, integrando o apronto às ordens do técnico Sérgio Conceição, que lhe pode dar uma oportunidade no grupo.

Depois de falhar o estágio do grupo no México, Marega, cuja permanência no plantel é ainda uma incógnita, depois de um ano de empréstimo ao Vitória de Guimarães, juntou-se ao resto do grupo no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.

Além de Aboubakar e Soares, o FC Porto só tem como alternativa o jovem Rui Pedro, pelo que Moussa Marega, 26 anos, poderá ter uma oportunidade.

O FC Porto prepara o particular de domingo em Guimarães, frente ao Vitória, com quem vai decidir o Troféu Cidade de Guimarães no Estádio D. Afonso Henriques, às 20:30.

Conceição cancelou o treino que estava previsto para esta tarde, mas o grupo vai trabalhar domingo às 10:00.