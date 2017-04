Madjer e Derlei sem dúvidas. Aposta em André Silva é para manter

Pub

Históricos dos dragões defendem ao DN que o português encaixa perfeitamente com Soares e que não deve sair da equipa

Soares chegou em janeiro ao FC Porto e não mais largou a titularidade -12 jogos e 11 golos. Dados estatísticos que convencem e que ao mesmo tempo colocam em causa o papel de André Silva, que desde a chegada do brasileiro baixou de rendimento em relação a golos marcados e chegou a ser remetido para o banco. Deverá então o treinador Nuno Espírito Santo repensar a tática dos azuis e brancos sem o jovem avançado português, apostando num 4x3x3? Derlei e Madjer, dois históricos do FC Porto, não têm dúvidas: a aposta em André Silva é para manter.

"É um grande jogador e os grandes jogadores têm de jogar. Ele não perdeu importância, poderá é ter alterado o seu estilo de jogo. Se antes o FC Porto jogava apenas com um avançado e agora com dois, é natural que tenha um período de adaptação. Já Soares há muito que estava habituado a jogar num sistema destes e, felizmente para o FC Porto, conseguiu adaptar-se bem à equipa", salientou Derlei, dando um exemplo do que mudou no estilo de jogar de André Silva.

"Pelo que percebi, dos jogos que vi com e sem o Soares, o André Silva antes era um jogador mais posicional, agora não, é mais móvel e, mesmo não marcando mais golos, faz mais assistências. E se o Soares está a marcar mais, isso também se deve, e muito, a André Silva. O Nuno é que saberá o que é melhor para o FC Porto, mas acredito que André Silva continua a ser muito importante e a equipa tem funcionado muito bem com dois avançados", referiu o antigo jogador de FC Porto, Benfica e Sporting.

É um ponto assente que André Silva perdeu um pouco da sua veia goleadora com a chegada de Soares no mercado de janeiro. Até então tinha apontado 12 golos e de lá para cá só ainda marcou em três ocasiões. Como Derlei referiu, no entanto, o futebolista de 21 anos melhorou no capítulo das assistências. Quando o brasileiro aterrou na Invicta, André Silva contava duas e agora já soma cinco. "Não sabia desses dados, mas era mais do que evidente. Não joga tanto no centro e tem mais bola, podendo fazer por mais assistências", salientou o brasileiro.

Os elogios de Madjer

Outro fã de André Silva é Rabah Madjer. O antigo avançado que venceu a Taça dos Clubes Campeões Europeus ao serviço do FC Porto em 1987, contribuindo com o famoso golo de calcanhar, acredita que os azuis e brancos só têm a ganhar com a presença do jovem internacional português em campo. "Vi alguns jogos do André na temporada passada e outros já este ano, e só tenho elogios a fazer-lhe. É muito forte fisicamente, pressiona bastante logo na área contrária e, tal como disse na altura, penso que é um avançado que pode dar muito ao clube. Jogar com um ou dois avançados é um assunto para o treinador, mas continua a ser muito importante para a equipa, e julgo que continuará a jogar ao lado do Soares", disse Madjer ao DN, acrescentando que o brasileiro sai a ganhar com a presença do português.

"Não conheço bem o Soares, mas dos jogos que vi dele no FC Porto não tenho dúvidas de que sai a ganhar com a forma de jogar de André Silva. Ele consegue ganhar espaços na área, devido à sua capacidade física", assinalou o africano.

Com Benfica e FC Porto separados por apenas um ponto e a cinco jornadas do final da Liga, Madjer está confiante na conquista do título pelos dragões. "Eles recuperaram muito bem e agora estão fortes. Empataram em Braga? É sempre complicado jogar lá, mas ainda faltam alguns jogos e acredito que possam ultrapassar o Benfica. Têm estado muito bem, a jogar exemplarmente, como nos jogos contra a Juventus na Liga dos Campeões. Demonstraram muita qualidade e por isso acredito na conquista do título", afirmou Madjer, apostando no seu compatriota Brahimi como elemento fundamental para a conquista do campeonato. "Sempre o admirei, é um grande jogador. O treinador tem apostado, e bem, pois em meu entender será fundamental para o que resta do campeonato", salientou Madjer.