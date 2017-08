Lotação esgotada no Dragão para estreia no campeonato

Pub

O Estádio do Dragão vai a ter lotação esgotada na quarta-feira, para o jogo de estreia do FC Porto na I Liga de futebol, frente ao Estoril Praia, anunciou hoje o clube.

O FC Porto recebe assim a enchente do dia da apresentação da equipa aos sócios, num jogo frente aos espanhóis do Deportivo, presenciado por mais de 47.000 espetadores.

Além da partida, que começa às 19:00 horas, o FC Porto tem previstas várias atividades e animação do perímetro do estádio que vão começar por volta das 14:00 horas. A abertura das portas vai acontecer às 17:30.

O FC Porto recebe esta quarta-feira, no Estádio do Dragão, o Estoril, em jogo da jornada inaugural da I Liga e que vai contar com a arbitragem de Hugo Miguel, da associação de Lisboa.