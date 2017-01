Pub

Lateral brasileiro assistiu Felipe, Marcano e Danilo em lances de bola parada. Rui Pedro acabou com as dúvidas nos minutos finais, após uma grande exibição do Rio Ave

O FC Porto derrotou o Rio Ave, por 4-2, no Estádio do Dragão, na 18.ª jornada da I Liga, resultado que permite aos dragões colocaram-se, provisoriamente, a um ponto do Benfica e da liderança da prova.

Os portistas adiantaram-se no marcador aos 18 minutos, por Felipe, de cabeça, após livre de Alex Telles, mas o Rio Ave superiorizou-se na primeira parte e chegou ao empate aos 35', por Guedes, após uma falha de Iker Casillas.

A abrir a segunda parte, Layún cometeu falta para grande penalidade e Roderick Miranda aproveitou para dar a volta à desvantagem.

Porém, Alex Telles estava inspirado e assistiu Iván Marcano (55') e Danilo Pereira (62') para a reviravolta, novamente através da marcação de bolas paradas e cabeceamentos certeiros.

O FC Porto sofreu para segurar a vantagem, mas aos 88' respirou de alívio, com Rui Pedro a faturar também de cabeça, após cruzamento e jogada de João Carlos Teixeira.

O FC Porto soma 41 pontos, menos um do que o Benfica (joga no domingo frente ao Tondela), enquanto o Rio Ave arrisca perder o 8.º lugar, com 24 pontos.

Filme do jogo: