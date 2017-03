Layún falha clássico por lesão

Pub

Lateral mexicano chegou com queixas da seleção

O treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santo, deixou de fora o mexicano Layún para o confronto deste sábado com o Benfica, no estádio da Luz, a contar para a 27.ª jornada do campeonato.

O internacional mexicano chegou com queixas musculares e não recuperou a tempo de entrar nas contas do treinador azul e branco. Também de fora, mas por opção, ficaram Depoitre, Rui Pedro e João Teixeira.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Casillas e José Sá.



Defesas: Maxi, Felipe, Marcano, Boly e Alex Telles.



Médios: Rúben Neves, Danilo, André, Herrera, Óliver e Otávio.



Avançados: Diogo Jota, Brahimi, Corona, Soares e André Silva.