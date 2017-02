Jair Pereira apontado aos dragões

Pub

Defesa central do Chivas do México

O defesa central do Chivas Jair Pereira está esta terça-feira a ser apontado ao FC Porto como reforço para a próxima temporada.

O internacional mexicano de 30 anos termina contrato em dezembro de 2018, mas a imprensa daquele país diz que o jogador tem uma cláusula no seu contrato que lhe permite a saída para a Europa a um valor bastante reduzido.

O FC Porto procura uma solução para rivalizar com Felipe e Marcano no centro da defesa e Jair Pereira, de acordo com a imprensa daquele país, é visto como provável reforço para 2017/2018.