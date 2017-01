Ingleses colocam André Silva no Real Madrid

Pub

Jornal Daily Star fala num acordo entre o FC Porto e o Real Madrid no valor de 58 milhões de euros

De acordo com a edição deste domingo do jornal inglês Daily Star, André Silva está no topo da lista de jogadores pretendidos pelo Real Madrid para a próxima temporada e já existirá um acordo com vista a uma transferências por valores a rondar os 58 milhões de euros.

A mesma publicação adianta que, recentemente, o FC Porto recusou uma proposta de 23 milhões de euros do Arsenal pelo jovem avançado, pois só aceita negociar por valores muito próximos da cláusula de rescisão, que é de 60 milhões de euros.