História em tons de azul marcada por vinganças e uma tragédia

Há 51 jogos que o FC Porto não perde com o V. Setúbal. Aparício foi o último herói num duelo marcado por Pedroto e Pavão

António Aparício é um nome que está na história do Vitória de Setúbal por ter sido o protagonista do último triunfo em casa do FC Porto, na altura ainda no Estádio das Antas. Hoje, às 18.00 horas, as duas equipas reencontram-se, agora no Dragão, passados quase 28 anos dessa partida inesquecível para os setubalenses, que venceram por 1-0. Desta vez, o antigo avançado, que bateu Vítor Baía com um golpe de cabeça nessa tarde de 7 de maio de 1989, também estará presente, mas como vice-presidente dos sadinos.

À partida, tendo em conta a história, os dragões não têm razões para temer que a presença de Aparício no estádio seja uma espécie de amuleto para a equipa treinada por José Couceiro. Afinal, o agora dirigente já voltou em outras ocasiões e nem por isso as coisas correram mal aos azuis e brancos, como provam os 51 jogos consecutivos que levam sem perder diante dos sadinos em todas as competições, sequência durante a qual o melhor que o Vitória conseguiu foram cinco empates.

Nessa época 1988/89, em jogo da 36.ª jornada, o triunfo dos sadinos foi um golpe duro para os portistas, que antes do início da partida festejaram a inauguração do marcador eletrónico das Antas e mantinham uma réstia de esperança em ainda roubar o título ao Benfica, que à mesma hora recebia o Estrela da Amadora e em caso de triunfo se sagrava campeão. Os encarnados venceram por 3-0, mas nem precisavam, pois o V. Setúbal até dava uma ajuda preciosa rompendo com uma série de 119 jogos em que o FC Porto não perdeu em casa para o campeonato. Foram sete anos, quatro meses e dez dias de invencibilidade dos dragões, quebrados naquela tarde.

Curiosamente, há algo que se repete esta tarde: Jorge Nuno Pinto da Costa e Fernando Oliveira estarão sentados lado a lado como presidentes dos respetivos clubes. O FC Porto tinha Artur Jorge como treinador, enquanto o V. Setúbal era treinado por Manuel Fernandes, que após a partida destacou a forma "inteligente" como a sua equipa atuou nas Antas.

A vingança de Pedroto

Os setubalenses conseguiam então a quarta vitória da sua história em visitas ao FC Porto, sendo que duas delas haviam sido alcançadas por José Maria Pedroto (em 1970 por 3-0 e em 1972 por 1-0), curiosamente uma das maiores figuras da história portista. Tendo em conta a raridade de sucessos do V. Setúbal, é fácil constatar que aquele golo de Aparício é, de facto, um marco histórico.

Muito antes, na tarde de 1 de março de 1970, o escândalo tomou conta do antigo Estádio das Antas com a goleada de 3-0 dos sadinos, com dois golos de Vítor Baptista e um de Fernando Tomé. Era uma espécie de vingança de José Maria Pedroto, que nas três épocas anteriores comandara os dragões, tendo abandonado o clube em litígio com o presidente Afonso Pinto de Magalhães, que deu cobertura a atos de indisciplina dos jogadores. O problema chegou mesmo a ir a Assembleia Geral, com os sócios a proibirem a entrada de Pedroto nas instalações do clube... como funcionário.

Pedroto foi para o V. Setúbal e quase um ano depois vingava-se com uma goleada, tendo no final recusado falar sobre a partida. "Desculpem, mas hoje não faço quaisquer considerações sobre o jogo", frisou. Um silêncio que, afinal, dizia muito.

Dois anos depois, realizou-se um dos confrontos mais polémicos de sempre, com os portistas a contestarem que o golo de José Torres havia sido precedido de falta sobre o guarda-redes Rui Teixeira. O árbitro Ernesto Borrego, de Viseu, foi muito contestado pelos portistas, tendo inclusive tido muitas dificuldades para abandonar as Antas. Pedroto defendia a justiça do triunfo sadino ao atacar os jogadores do FC Porto que, em sua opinião, "perderam a cabeça". "Enveredaram pela violência perante a complacência do árbitro", frisou aquele que ficou conhecido como Zé do Boné e que mais tarde, ao lado de Pinto da Costa, lançaria as bases para o domínio dos dragões.

Tragédia no relvado

O mais marcante e triste jogo entre FC Porto e V. Setúbal foi aquele que se realizou a 16 de dezembro de 1973, a contar para a 13.ª jornada do campeonato. Ao minuto 13, um silêncio aterrador invadiu o Estádio das Antas quando o médio Pavão caiu inanimado no relvado depois de passar uma bola a António Oliveira.

Os jogadores em campo levaram as mãos à cabeça e depressa foi transportado de maca para o balneário, onde as manobras de reanimação se revelaram infrutíferas. Pavão seria então transportado para o Hospital de São João, onde foi confirmada a paragem cardíaca que se revelaria fatal. O jogo continuou, mas o entusiasmo habitual num jogo de futebol deu lugar a uma sensação de tristeza e suspense. No final da partida, que os dragões venceram por 2-0, os jogadores foram informados da tragédia, que marcou o futebol português e a história do FC Porto.