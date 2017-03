Pub

Treinador do FC Porto convocou 21 jogadores para o encontro desta terça-feira em Itália

O treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santo, convocou esta segunda-feira 21 jogadores para a visita de terça-feira aos italianos da Juventus, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

As maiores novidades são as chamadas dos mexicanos Herrera e Corona, recuperados das respetivas lesões, que seguiram com a comitiva portista que viajou esta segunda-feira para Turim.

"Às 17:30 de Portugal continental, em conferência de imprensa, Nuno Espírito Santo e um jogador farão a antevisão do desafio com a Juventus", refere o clube portista no seu 'site'.

No primeiro jogo, no estádio do Dragão, a Juventus venceu o FC Porto por 2-0.

Lista dos 21 convocados

Guarda-redes: Casillas e José Sá.

Defesas: Maxi Pereira, Boly, Marcano, Alex Telles, Felipe e Layun.

Médios: Rúben Neves, Herrera, André André, Danilo Pereira, Oliver Torres, Otávio e João Teixeira.

Avançados: Brahimi, Depoitre, André Silva, Corona, Diogo Jota e Soares.