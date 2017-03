Herrera apto para visita à Juventus

Pub

O jogador do FC Porto foi reintegrado nos trabalhos, após ter sido dado como apto pelo departamento médico do clube para a partida da Liga dos Campeões

O futebolista mexicano Hector Herrera voltou este sábado a treinar sem limitações, na primeira sessão do FC Porto de preparação para a visita de terça-feira à Juventus, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Lesionado desde a partida com os italianos (derrota por 2-0), a 22 de fevereiro, o médio regressou ao trabalho sem limitações com o restante plantel do FC Porto, um dia depois da goleada sobre o Arouca (4-0), na 25.ª jornada da I Liga.

Ainda a trabalhar de forma condicionada continua o também mexicano Corona, tendo o treinador Nuno Espírito Santo chamado Musa Yahaya, Tony Djim, Cláudio Ribeiro e Bruno Costa, da equipa B, e o guarda-redes Ricardo Silva, dos sub-19.

Os 'dragões' têm um dia de folga no domingo e viajam para Turim na segunda-feira, às 9:20. Às 18:30 locais (menos uma hora em Portugal continental), Nuno Espírito Santo e um treinador farão a antevisão da partida, 30 minutos antes do treino no Estádio da Juventus.

Para se qualificar para os quartos-de-final, o FC Porto terá de dar a volta a uma desvantagem de 2-0 em Itália.