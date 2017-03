Goleada nasceu no meio-campo e cresceu com Soares e André Silva

Pub

Dragões alcançaram o triunfo mais gordo do campeonato perante um pobre Nacional. Mantêm-se na perseguição ao líder

O FC Porto bateu ontem o recorde de golos num jogo da atual edição da I Liga e também o da vitória mais folgada, com 7-0 ao Nacional, numa goleada como já não se via há muito. Reflexo do melhor momento da equipa e de um Nacional pobre a quem tudo aconteceu - até ficar com dez nos últimos 30 minutos e logo a seguir o 5-0.

Com 40 mil adeptos na bancada - bom, mas não o estádio cheio que o FC Porto queria -, foi um final de tarde de grande festa no Dragão, porque há anos que a equipa não marcava tantos num jogo do campeonato. Soares e André Silva marcaram dois cada, Brahimi (grande figura, com André André), mais Óliver e Layún fizeram os restantes.

Sem a velocidade de Corona, o FC Porto precisa de mais Brahimi e de mais equipa para fazer golos, mesmo ao Nacional. A primeira meia hora foi soporífera, mas apareceu o golo e tudo se desatou. Um golo de Óliver, num cruzamento de Alex Telles, aparecendo o espanhol na quina da pequena área a desviar de pé esquerdo pelo buraco de agulha e a novidade foi o espanhol ter aparecido ali, tão perto da baliza contrária. A equipa precisava bem disso, de os médios aparecerem em segunda vaga, de aparecerem para decidir porque é uma das maneiras de aproveitar a tendência defensiva da maioria das equipas que vão ao Dragão. André André interpretou bem isso e esteve nos dois golos, aparecendo bem entre linhas e criando a surpresa pelo seu jogo retilíneo. Voltou a estar muito bem como tinha estado no Bessa e o segundo golo nasceu de outra iniciativa sua, pela direita desta vez, depois o cruzamento acabou no remate de Brahimi forte e a desviar em Nuno Campos, traindo Adriano.

O terceiro quarto de hora do jogo foi fatal para o Nacional, que tentara desenhar o bom e velho 4-3-3 (que caiu em desuso em Portugal - e mal, em muitos casos) e que levara com um dragão forte depois de abrir o ativo praticamente na primeira oportunidade, diga-se. Mas depois tudo se precipitou e nem o intervalo parou o ketchup portista, que pouco depois da hora de jogo já ganhava por 5-0 e jogava contra dez por expulsão de Tobias Figueiredo (na primeira parte protestou com o árbitro desabrido, depois agarrou André Silva e foi expulso pela terceira vez na Liga. É demasiado!). Os portistas marcaram por André Silva (52) e Soares (55") e depois aos 63" num livre de Layún, de longe - quando as coisas correm mal, correm mal e o Nacional, porque foi na falta do segundo amarelo a Tobias e o guarda-redes não fez tudo. E o sexto foi ainda de Soares, a finalizar de forma que não se sabia que era capaz - em finesse, dominando com o peito e desviando com o esquerdo. A terminar o bis de André Silva.