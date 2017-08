Sérgio Conceição: "Estava emocionado por ser a minha estreia"

Pub

Após o triunfo caseiro dos dragões sobre o Estoril (4-0) no arranque da I Liga, esta quarta-feira, o treinador portista reconheceu que este foi um jogo especial para ele

"Senti-me bem [na estreia como treinador do FC Porto em jogos oficiais]. Estava emocionado por ser a minha estreia, mas focado no que era preciso fazer para ganhar este jogo", reconheceu Sérgio Conceição, esta quarta-feira, após o triunfo caseiro dos dragões sobre o Estoril (4-0) no arranque da I Liga.

"Entrámos fortes no jogo. Ao intervalo falei com equipa e pedi para sermos mais rápidos na construção de jogo. Fizemos o primeiro golo e depois no segundo tempo procuramos a intensidade e surgiram os golos para uma vitória que acho justa. Quero um FC Porto sempre com muita intensidade, boa agressividade, constante procura da bola e do golo, condicionando o jogo do adversário. Temos jogadores com essas características. Não vai ser sempre assim, não vamos fazer sempre quatro golos, mas é assim que espero que seja", afirmou o técnico dos azuis e brancos.

"Podemos até empatar ou mesmo perder um jogo, mas a atitude não tenho dúvidas: não vai haver passividade no jogo. Não vai haver baixar da cabeça", acrescentou, abordando a lesão de Soares: "Vai ser feito exame amanhã [quinta-feira] e veremos a gravidade."

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Conceição abordou ainda o mercado de transferências, que só termina a 31 de agosto. "Não acho positivo o mercado estar aberto quando se inicia o campeonato. Eu não quero perder e espero não perder ninguém. A força do nosso grupo é a competitividade. Hoje deixei alguns de fora e custa-me porque trabalham todos de forma fantástica. Com as competições internas e internacionais acho que vai haver oportunidade de todos jogarem. É um grupo humanamente fantástico. Eles merecem este ano lutar e vão ter um objetivo, um foco, que é o campeonato", rematou.