Fortaleza do Dragão à procura de completar uma volta sem derrotas

Pub

Receção ao Moreirense encerra hoje a primeira metade do campeonato, na qual só o Benfica saiu sem perder do recinto azul

Mais cedo ou mais tarde, todos os treinadores que passam pelo banco do Dragão reconhecem a importância de jogar perante os seus adeptos no desempenho da equipa. Nuno Espírito Santo não é exceção, tendo vincado desde muito cedo - e por diversas vezes - a vontade de transformar o reduto azul e branco numa "fortaleza" que sirva de base aos sucessos que espera alcançar nesta temporada. Um resultado positivo na receção de hoje ao Moreirense, que encerra a primeira volta do campeonato, permite aos portistas dar mais força a esse desígnio, dobrando a prova sem tropeçarem em qualquer derrota caseira.

Se não fosse o golo tardio de Lisandro López a salvar o Benfica da derrota no Dragão, o FC Porto estaria agora perante a oportunidade de carimbar uma volta "perfeita", só com vitórias no seu reduto. O último registo desse género remonta à segunda volta de 2014-15, então sob o comando de Julen Lopetegui. Ainda na temporada passada, porém, a equipa chegou a meio da prova sem perder no seu estádio (sete vitórias e dois empates).

Por enquanto, os dragões continuam invictos, somando sete triunfos e um empate: 22 pontos. Os mesmos que o Sporting averbou em Alvalade (sete vitórias, um empate e uma derrota) e mais dois do que aqueles 20 que o Benfica obteve na Luz (seis vitórias e dois empates). Caso pontuem nesta noite, garantirão também o melhor registo entre os três "grandes". Apenas o Sp. Braga (sete vitórias e um empate na Pedreira), que hoje também recebe o Tondela, poderá intrometer-se nessa disputa.

Mais do que manter esse pecúlio imaculado, Nuno Espírito Santo estará interessado em resgatar três preciosos pontos que lhe permitiriam reduzir a desvantagem pontual para o Benfica e aumentar a vantagem sobre o Sporting, depois de ambos os rivais na luta pelo título terem ontem escorregado.

Numa altura em que a contestação subiu de tom, após a eliminação da Taça da Liga e a escorregadela em Paços de Ferreira, este duelo afigura-se como uma boa ocasião para a equipa "fazer as pazes" com os adeptos. "São jogos importantes para a equipa se reencontrar com os adeptos", frisou o próprio Nuno Espírito Santo, na antevisão da partida, sabendo que o FC Porto volta a jogar em casa na próxima jornada, com o Rio Ave.

Um velho conhecido

Primeiro, os portistas terão de ultrapassar um adversário que os derrotou recentemente, num jogo que ainda deve estar bem fresco na memória dos jogadores. Foi em Moreira de Cónegos que o FC Porto conheceu, há um par de semanas, a eliminação da Taça da Liga, precisamente perante a equipa orientada por Augusto Inácio.

O treinador do Moreirense é um velho conhecido, pois passou pelo Dragão como jogador (campeão europeu em 1987) e como treinador (adjunto de Bobby Robson). A experiência permite-lhe encarar este desafio com tranquilidade e a promessa de apresentar uma equipa "desinibida" para tentar surpreender Nuno Espírito Santo.

"Temos de tentar a nossa sorte. Se pudermos, vamos ganhar o jogo. Seria ouro para nós. Queremos dar a ideia de que vamos ao Dragão e não estamos assustados com a cor das camisolas", frisou, durante a antevisão. Mesmo tendo oito jogadores indisponíveis, o técnico asseverou que nem quer ouvir falar em desculpas na abordagem ao jogo de hoje (18.00, Sport TV1).

Num gesto raro entre os seus pares, Inácio admitiu ainda que os portistas foram prejudicados no tal embate da Taça da Liga, tendo ficado por assinalar uma grande penalidade por falta sobre André André.