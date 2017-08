Fernando Fonseca emprestado ao Estoril

Pub

Defesa direito vai representar os "canarinhos" até ao final desta temporada.

O Estoril-Praia oficializou este domingo a contratação do defesa direito português Fernando Fonseca, de 20 anos, que chega ao clube da I Liga de futebol por empréstimo do FC Porto até ao final da presente temporada.

Numa nota divulgada no sítio oficial dos estorilistas na Internet, o internacional sub-21 expressou a sua satisfação pela mudança de camisola, reiterando a sua experiência de evoluir sob o comando do treinador Pedro Emanuel, que conduziu o Estoril-Praia ao 10.º lugar na última edição da I Liga de futebol.

"Este é um desafio importante na minha vida, estava a precisar de jogar na I Liga e o Estoril é um ótimo clube para evoluir, aprender e crescer como pessoa e jogador. Conheço o treinador Pedro Emanuel pelo respeito que alcançou e por tudo o que conquistou na sua carreira, sobretudo enquanto jogador, e que é uma coisa incrível", afirmou.

Depois de cumprir uma época na equipa B dos 'dragões', e na qual se estreou mesmo pela equipa principal ao defrontar o Marítimo na 32.ª jornada do anterior campeonato, Fernando Fonseca salientou as boas condições na Amoreira e a importância de sair da "zona de conforto" que tinha no Porto.

"Disseram-me que é um clube muito bem organizado e com excelentes condições. Sair da nossa zona de conforto é algo difícil e sei que me vou sentir apoiado aqui, para conseguir alcançar aquilo que desejo para mim e para a equipa", explicou.

Desafiado a apresentar as suas qualidades, o lateral direito enumerou "a garra, raça e vontade de vencer" como principais trunfos, enaltecendo ainda o "sentido de entreajuda" em prol da equipa.

Fernando Fonseca junta-se a Pedro Monteiro, Lucas Evangelista, João Gurgel, Wesley, Aylton Boa Morte e Jormán Aguilar nos reforços para esta época.

A estreia de Fernando Fonseca com a camisola do Estoril-Praia só poderá acontecer depois da ronda inaugural da I Liga, uma vez que o FC Porto é precisamente o adversário dos estorilistas na primeira jornada. O jogo está marcado para a próxima quarta-feira, às 19:00, no Estádio do Dragão, no Porto.