Felipe terá acordo verbal com o Real Madrid

Pub

Diário desportivo espanhol As garante que o central brasileiro vai ser o substituto de Pepe. Pode ser o quarto portista a rumar ao Bernabéu depois de Secretário, Pepe e Danilo

O diário desportivo As é taxativo: Felipe, central do FC Porto, já tem um acordo verbal com o Real Madrid, feito através do seu empresário, Giuliano Bertolucci que agencia, entre outros o capitão do Benfica, Luisão e David Luiz.



Felipe é o escolhido para substituir Pepe que já terá decidido rumar à China no final da temporada devido ao facto de os merengues não lhe quererem renovar o contrato por duas temporadas, como era seu desejo.



Segundo aquela publicação os contactos entre as partes intensificaram-se no mês passado e redundaram num acordo verbal sendo que falta agora os dois clubes chegarem a um entendimento, o que não deve ser complicado pois existem boas relações, o que não sucede, atualmente, entre Real Madrid e o Benfica por força do caso Garay que acabou, inclusivamente, com uma queixa do campeão europeu na FIFA por considerar que o Benfica transferiu o argentino a baixo custo para o Zenit - o Real Madrid tinha percentagem do passe e era parte interessada.

O As explica ainda que o negócio pode fazer-se por uma verba entre os 25 e os 30 milhões de euros e dá conta da possibilidade de Felipe ser chamado em breve à seleção do Brasil. Zidane, a confiar na notícia, deu o seu aval à contratação que, a consumar-se, fará de Felipe o quarto jogador portista a trocar o Dragão pelo Bernabéu. A saber: Secretário, Pepe e Danilo.