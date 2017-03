Pub

O FC Porto empatou este domingo em casa com o Vitória de Setúbal (1-1), falhando a ultrapassagem ao Benfica na frente da I Liga

Ninguém ganhou antes do clássico. O FC Porto não conseguiu aproveitar o 0-0 do Benfica em Paços de Ferreira: este domingo, cedeu um empate na receção ao Vitória de Setúbal (1-1), desperdiçando a hipótese de se isolar no 1.º lugar do campeonato.

No final da primeira parte, o assalto à liderança parecia próximo de ser bem-sucedido. Corona tinha acabado de marcar um golaço - um remate de primeira, de pé esquerdo, ao segundo poste -, a concluir 25 minutos de claro ascendente ofensivo dos dragões. E os sadinos mostravam-se incapazes de incomodar Iker Casillas.

Contudo, na segunda parte, contra a corrente do jogo, o Vitória de Setúbal empatou: João Carvalho isolou-se, aproveitando uma escorregadela de Felipe, e picou a bola sobre Casillas, fazendo o 1-1 (56'). E isso mudou completamente o rumo da partida: a ansiedade tomou conta dos portistas, que não tiveram cabeça para voltar à vantagem, perante um adversário aguerrido e coeso na defesa.

André Silva ainda cabeceou ao poste mas o marcador não voltou a alterar-se. Com o empate, o FC Porto mantém-se no 2.º lugar da I Liga, com 63 pontos e a um de distância do Benfica. Já o Vitória de Setúbal segue na 12.ª posição, com 31 pontos: seis deles foram conquistados frente a águias (empate 1-1 na Luz e triunfo 1-0 no Bonfim) e dragões (0-0 em Setúbal e 1-1 no Porto).

EQUIPAS:

FC PORTO: Iker Casillas, Layún (Otávio, 76'), Felipe, Marcano e Alex Telles; Corona (Diogo Jota, 61'), Danilo, Oliver e Brahimi; André Silva e Soares.

VIT. SETÚBAL: Bruno Varela, Vasco Fernandes (Pedro Pinto, 74'), Fábio Cardoso, Frederico Venâncio e Nuno Pinto; Fábio Pacheco e Costinha; Amaral, João Carvalho e Nenê Bonilha (Edinho, 68'); Thiago Santana (Arnold, 81').

GOLOS: 1-0 Corona (45+1'), 1-1 João Carvalho (56')

FILME DO JOGO:

