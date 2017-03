Pub

O FC Porto goleou esta sexta-feira o Arouca (0-4), fora de casa, no jogo de abertura da 25.ª jornada da I Liga

São nove vitórias consecutivas, um saldo de 18-0 nas últimas cinco jornadas, e 11 golos marcados no espaço de uma semana: com mais uma goleada - a terceira nos últimos quatro jogos, para o campeonato - o FC Porto chegou esta sexta-feira à liderança provisória da I Liga. Os dragões venceram por 0-4 na visita ao Arouca.

Os portistas resolveram cedo a contenda, diante de uns arouquenses que nunca conseguiram fazer um remate enquadrado com a baliza de Iker Casillas. Ao primeiro remate, Danilo marcou. Ao quarto, Soares alargou a vantagem - depois de já ter rematado ao poste. E, nos 20 minutos finais, Diogo Jota e, novamente, Tiquinho Soares, completaram a goleada.

O avançado brasileiro continua on fire; leva nove golos em seis jogos pelo FC Porto na I Liga (marcou em todos os jogos do campeonato, só ficando em branco na receção à Juventus para a Liga dos Campeões). Soares é o principal rosto de um dragão a quem tudo corre bem: em Arouca, a equipa azul e branca nem precisou de massacrar para chegar à goleada; bastou controlar a partida, perante uns anfitriões completamente inofensivos.

A terceira goleada em quatro jogos (após os 4-0 ao Tondela e 7-0 ao Nacional) vale ao FC Porto, como já se disse, a liderança provisória da I Liga, Os azuis e brancos têm agora 62 pontos, mais dois do que o Benfica, que só joga na segunda-feira, recebendo o Belenenses.

Quanto ao Arouca, continua sem vencer sob o comando de Manuel Machado (quatro jogos). A equipa do distrito de Aveiro somou a quinta derrota consecutiva e segue no 12.º posto da tabela, com 27 pontos.

Equipas:

AROUCA: Bracali; Anderson Luís, Hugo Basto, Jubal e Nelsinho; André Santos, Nuno Valente e Crivellaro (Walter González, 53'); Mateus (Sancidino, 59'), Tomané e Kuca (Artur, 59').

FC PORTO: Casillas; Maxi, Felipe, Marcano e Alex Telles; André André (João Carlos Teixeira, 85'), Danilo, Oliver e Brahimi (Otavio, 76'); André Silva (Diogo Jota, 71') e Soares.

GOLOS: 0-1 Danilo (15'); 0-2 Soares (25'); 0-3 Diogo Jota (71'); 0-4 Soares (86').

FILME DO JOGO: