Regresso aos treinos com Soares condicionado e sem 10 internacionais

O FC Porto regressou esta quarta-feira ao trabalho, com vista ao jogo com o Desp. Chaves, da I Liga, com o brasileiro a regressar aos trabalhos, ainda que condicionado, e sem 10 internacionais

O avançado Soares fez "treino integrado condicionado", estando "mais perto da recuperação total", apontou o emblema portuense no boletim clínico.

Depois de dois dias de folga, o plantel dos dragões regressou aos trabalhos sem Ricardo e Danilo, na seleção portuguesa, Herrera, Corona e Reyes, ao serviço do México, Brahimi (Argélia), Marega (Mali), Maxi Pereira (Uruguai), bem como Diogo Dalot, na seleção sub-21, e Rui Pedro, nos sub-20.

Além dos 10 jogadores ao serviços das respetivas seleções, também Sérgio Conceição esteve ausente do treino, por ter estado hoje presente no Fórum de Treinadores da UEFA, em Nyon, na Suíça.

O FC Porto, que com o Sporting lidera a I Liga com 12 pontos ao fim de quatro jornadas, regressa aos treinos na quinta-feira, pelas 17.00, em preparação do regresso à competição, em 09 de setembro, na receção ao penúltimo Desportivo de Chaves.