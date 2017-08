Regresso aos treinos sem Ricardo e com Soares condicionado

Pub

O FC Porto iniciou esta segunda-feira a preparação para a visita ao Sp. Braga, no domingo, da 4.ª jornada da I Liga, sem Ricardo, com Soares condicionado e Rafa Soares ausente a tratar de "assuntos pessoais"

De acordo com a nota publicada no sítio dos dragões na Internet, Ricardo cumpriu trabalho de ginásio, o brasileiro Soares realizou treino condicionado e ginásio e Rafa Soares esteve ausente, devidamente autorizado a tratar de assuntos pessoais.

Na sessão que decorreu escassas horas após o FC Porto ter vencido o Moreirense (3-0), no Estádio do Dragão, com três golos do camaronês Vincent Aboubakar, não participou o defesa Diogo Dalot, que trabalhou integrado no plantel do FC Porto B.

A equipa principal do FC Porto goza na terça-feira um dia de folga e volta aos treinos na quarta-feira, novamente no Olival, em Vila Nova de Gaia, com uma sessão à porta fechada.