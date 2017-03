Pub

O avançado brasileiro regressou ao trabalho sem limitações esta segunda-feira tendo em vista o clássico de sábado frente ao Benfica

O FC Porto voltou esta segunda-feira aos treinos depois de dois dias de folga, com o futebolista brasileiro Soares de regresso ao trabalho sem limitações, depois de ter sido dado como apto.

O brasileiro tinha feito tratamento e trabalho de ginásio na sexta-feira, mas, segundo o boletim clínico dos 'dragões', já está apto e cumpriu a primeira sessão de trabalho da semana.

De fora das opções de Nuno Espírito Santo estiveram os vários atletas ao serviço das várias seleções nacionais, pelo que o técnico chamou o guarda-redes senegalês Mouhamed Mbaye ao treino, que habitualmente trabalha com a equipa secundária.

O FC Porto regressa aos trabalhos com vista ao jogo de sábado no Estádio da Luz, com o Benfica, na terça-feira de manhã, pelas 10:30.