FC Porto não vence no terreno do Marítimo desde 2011/2012. Caso o Benfica consiga vencer os próximos dois jogos, é tetracampeão.

Depois do empate deste sábado, 1-1, no terreno do Marítimo, onde não vence desde 2011/2012, o FC Porto fica com hipóteses muito reduzidas de chegar ao título.

Os dragões até estiveram a ganhar, com um golo de Otávio, mas no segundo tempo o Marítimo empatou, por intermédio de Djoussé, acabado de entrar no encontro.

Assim, se o Benfica vencer amanhã o Rio Ave, em Vila do Conde, pode sagrar-se tetracampeão já na próxima jornada, se conquistar também os três pontos.

