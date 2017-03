FC Porto paga 600 mil euros ao Sporting por Moutinho

Pub

Caso refere-se às mais valias que o clube de Alvalade tinha direito, na venda do passe do médio ao Mónaco

O Plenário do Conselho Jurisdicional (antiga Comissão Arbitral) da Liga decidiu no início do mês de fevereiro não dar provimento a um recurso do Sporting, mantendo a decisão anterior de condenar o FC Porto ao pagamento de 600 mil euros à SAD leonina relativos ao caso Moutinho.

A informação consta do Relatório e Contas da Sociedade portista. O Sporting não refere nada.

O caso remonta a 2010, ano em que João Moutinho saiu de Alvalade para o Dragão, um negócio que deu aos leões 11 milhões de euros. O contrato de transferência tinha uma cláusula que dava à SAD leonina 25% de uma mais valia numa futura venda do jogador e uma outra em que os leões abdicavam dos direitos de formação.

Por isso, quando o médio foi vendido ao Mónaco, por 25 milhões, o clube portista apenas pagou 1,7 milhões de euros aos leões. No entanto, o Sporting tinha uma interpretação diferente relativamente ao mecanismo de solidariedade e reclamava 3,5 milhões. E recorreram à Comissão Arbitral, que em 2014, condenou o FC Porto a pagar mais de 600 mil euros, num total de 2,3 milhões.

Bruno de Carvalho não aceitou a decisão e recorreu. No entanto, o Plenário do Conselho Jurisdicional não deu razão à SAD leonina, mantendo a indemnização em 600 mil euros.