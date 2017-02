Dragões na máxima força para a deslocação a Guimarães

Pub

Nuno Espírito Santo tem todo o plantel à disposição para o "jogo grande" da 21.ª jornada

O FC Porto encerrou hoje a preparação do encontro com o Vitória de Guimarães, da 21.ª jornada da I Liga de futebol, com uma sessão em que o treinador Nuno Espirito Santo contou com todos os jogadores.

Na véspera de se deslocar ao terreno do Vitória de Guimarães, Nuno Espirito Santo orientou uma sessão, no Olival, em Vila Nova de Gaia, que confirmou que a equipa, sem qualquer jogador limitado, está na máxima força para o jogo de sábado.

Ainda de acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', que confirma a disponibilidade de todos os jogadores que integram o plantel para o jogo com o Vitória de Guimarães, o guarda-redes João Costa treinou com o FC Porto B.

O FC Porto, segundo classificado, a um ponto do líder Benfica, que esta noite recebe o Arouca (10.º), desloca-se pelas 20:30 de sábado a casa do Vitória de Guimarães (5.º), em jogo a dirigir pelo árbitro Carlos Xistra, da Associação de Futebol de Castelo Branco.