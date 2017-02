Rúben Neves é a única baixa do lado do Dragão

Pub

Kelvin, emprestado ao Vasco da Gama, já não participou no treino desta sexta-feira

O FC Porto encerrou hoje a preparação para a receção de sábado ao Sporting, da 20.ª jornada da I Liga de futebol, com uma sessão em que Kelvin já não participou e Rúben Neves foi o único jogador indisponível.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', Rúben Neves é o único nome que continua a constar no boletim clínico e mantém-se a recuperar de lesão, tendo realizado treino condicionado à semelhança dos últimos dias.

Kelvin já não trabalhou com o grupo, uma vez que foi cedido aos brasileiros do Vasco da Gama até 31 de dezembro de 2017, com o objetivo de "continuar a jogar regularmente e de prosseguir o seu crescimento desportivo".

O FC Porto, que na última jornada encurtou para um ponto a diferença para o líder Benfica, recebe no sábado o Sporting, terceiro classificado, a seis dos portistas, pelas 20:30, em jogo a dirigir pelo árbitro Nuno Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.