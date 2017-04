FC Porto disponibiliza "cartilha que o Benfica entrega a comentadores"

Pub

Recomendação de comentário: "Choque casual entre o Jonas e o NES [Nuno Espírito Santo]", deverá ser abordado como uma 'teoria da conspiração'".

O FC Porto revelou, na terça-feira, a existência de uma "cartilha", que será entregue pelo Benfica aos comentadores televisivos afetos ao clube. E esta quinta-feira, através da newsletter digital Dragões Diário, os portistas revelaram o conteúdo da mesma. (https://pt.scribd.com/document/344162230/SLB-Briefing).

A edição disponibilizada é referente à semana de 27 de março a 3 de abril, e deixa indicações sobre as linhas de discurso a seguir em discussões sobre as queixas apresentadas pelo Sporting, após o Benfica-FC Porto.

"Sobre as queixas absurdas do Sporting Clube do Porto: o Sporting e BdC [Bruno de Carvalho] são as maiores fontes de conflitos, polémicas e mexericos da comunicação social. Pelo que, fica muito difícil fugir ao Alinhamento dos Programas que incluem sempre as polémicas diárias de BdC e do Sporting. Este é o país que temos e infelizmente são esses os temas que "vendem" nas televisões. Nunca houve no futebol português um presidente tão demagogo, populista e mentiroso com o atual presidente do Sporting", pode ler-se no documento.

Já o "choque casual entre o Jonas e o NES [Nuno Espírito Santo]", deverá ser abordado como uma "teoria da conspiração".

E nem o caso Canelas, assente na agressão de Marco Gonçalves ao árbitro José Rodrigues, escapa à cartilha, onde é recomendado o segundo comentário: "É muito claro que estes marginais/criminosos, só não estão presos porque são protegidos por Pinto da Costa e demais responsáveis do FC Porto".