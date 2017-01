FC Porto deixou para muito tarde o que podia ter resolvido logo

Pub

Dragão optou pelo controlo do jogo na deslocação ao Estoril e só conseguiu marcar nos últimos dez minutos da partida... quando Brahimi e Corona já estavam em campo.

O FC Porto conseguiu ontem a quarta vitória fora na Liga portuguesa, por 2-1, no Estoril, num jogo que se decidiu nos últimos dez minutos com os golos de André Silva, de penálti, Corona e Dankler (que reduziu), já nos descontos. Os dragões ficam a um ponto do Benfica até amanhã, pelo menos, antes de receberem no sábado o Sporting e, curiosamente, ontem sofreram o primeiro golo fora desde a terceira jornada... em Alvalade.

A vitória foi natural e justa, mas tardia. Moreira fez penálti sobre André Silva, sem dúvidas, Corona sentou João Afonso e marcou de pé esquerdo, enquanto o defesa Dankler marcou numa finalização à ponta-de-lança após um livre lateral. Nessa altura, o Estoril jogava já com dez homens, por expulsão de Diakhité (discutível o segundo amarelo aos 90", sobre Rui Pedro, mas o Estoril fez 31 faltas, uma enormidade). Antes do início do segundo tempo, da zona da claque portista caiu um petardo e mais tarde outro, pelo menos, algo que não se percebe se as pessoas são revistadas antes de entrar.

Desta vez, Nuno Espírito Santo apostou num 4-4-2 sem extremos e que continuou na mesma quando aos 36" tirou Diogo Jota e colocou Brahimi, numa substituição cujo alcance não se percebeu imediatamente. Com Herrera, Óliver e André André à frente de Danilo, a equipa era consistente defensivamente mas faltava-lhe flexibilidade, ou seja, gente à frente.

O Estoril tentava jogar em 4-3-3, mas nunca o conseguiu, e, mais do que qualquer tática, a equipa foi eficaz através das faltas (18 na primeira parte e 13 na segunda). E tanta sorte teve uma equipa tão faltosa que aos 19" houve falta sobre Jota mesmo à entrada da área, a bola seguiu para Herrera e André André, que ficavam isolados, só que o árbitro marcou mesmo a falta.... Falta perigosa, sim, mas bem menos do que seria se tivesse, como devia, dado a lei da vantagem.

O treinador espanhol do Estoril colocou em campo uma equipa que fez o primeiro remate na segunda parte e conseguiu um golo em três tentativas... mas aos 93". É obra mas não dá para ganhar muitos jogos, convenhamos.

Nuno Espírito Santo disse no fim, com razão, que não tinham permitido quase nada ao adversário, defendendo por isso as suas opções de deixar Corona, Brahimi e Otávio no banco. Ganhou, mas precisou de Brahimi, Corona e Rui Pedro para vencer um jogo crucial. Foi Brahimi a fazer o passe para André Silva no lance do penálti, como antes tinha posto Rui Pedro na cara do golo, mas o jovem meteu a bola na baliza em fora-de-jogo.

O jogo do FC Porto era muito interior, sem extremos (eram os laterais, mas Maxi subiu pouco) e a largura chegou quando entraram Corona e Rui Pedro. Pareceu tarde (faltavam 25 minutos), a equipa criara poucas ocasiões mesmo com uma entrada forte na segunda parte. Havia cantos e livres, alguns remates, controlo completo do jogo, mas pouca criatividade. Havia meio jogo, não o jogo completo de um candidato ao título que tem de ser capaz de criar mais.

O Benfica também ganhou de penálti na Amoreira, mas é preciso enriquecer o jogo de ataque e a melhor maneira de o fazer não é, seguramente, sentar a criatividade toda no banco. Claro que Brahimi e Otávio só tarde na semana estiveram disponíveis e André André dá algumas coisas à equipa. Não é mau jogar sem extremos só por si, depende dos objetivos: controla--se melhor o jogo e verdade seja dita que foi coerente, quando tirou Jota, porque Brahimi foi jogar na mesma posição. A coerência nem sempre ganha jogos, mas às vezes ganha a equipa. Só que resolveu tarde um jogo que podia e devia ter resolvido mais cedo. Mas a Liga portuguesa é assim.