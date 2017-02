Pub

Ausência de vendas de jogadores é a explicação avançada pela SAD azul e branca para o exercício fiscal do primeiro semestre. Há um ano, as perdas tinham sido de 17,6 milhões.

O Futebol Clube do Porto fechou o primeiro semestre da época 2016/17 com prejuízos de 29,58 milhões de euros, um resultado pior, em quase 15 milhões de euros, do que o registado no período homólogo do ano passado. Um resultado que, em comunicado enviado à CMVM, o clube justifica com a "inexistência de vendas de direitos desportivos de jogadores" neste período.

Na realidade, segundo o comunicado o saldo relativo a vendas e compras de jogadores até foi bastante negativo para o clube: "Rubricas relacionadas com passes de jogadores (Amortizações e perdas por imparidade com passes e Proveitos / Custos com transações de passes) tiveram um saldo líquido pouco comum nas contas da FC Porto - Futebol, SAD, negativo em 16.809 Meuro, que representa uma diminuição de 26.901 Meuro relativamente ao 1º semestre de 2015/2016", é apontado.

No comunicado é também sublinhado que os resultados operacionais excluindo os passes de jogadores melhoraram em 14,677 milhões de euros em relação ao período homólogo, graças sobretudo melhor à prestação nas provas europeias.

O clube diz ter um ativo total de 374.078 milhões de euros e um passivo de 377 527 milhões (capitais próprios negativos em 3,449 milhões). Refere ainda que, "já depois do fecho do período em análise", foi liquidada "a última prestação do project finance para a construção do Estádio do Dragão, pelo que este se encontra totalmente pago".