Vitória sobre o Gil Vicente com três golos de Soares

Pub

O FC Porto encerrou hoje a pré-temporada com uma vitória por 3-1 no terreno do Gil Vicente, com golos de Soares, antes de receber o Estoril Praia na próxima quarta-feira na jornada inaugural da I Liga de futebol.

O avançado brasileiro inaugurou o marcador, aos 03 minutos, e o Gil Vicente empatou por Jonathan, aos 29, segurando a igualdade quase até final, mas Soares sentenciou o encontro com mais dois golos, aos 86 e aos 90+1.

A equipa comandada por Sérgio Conceição encerrou a preparação com seis triunfos e três empates.