Pub

O FC Porto advertiu esta quinta-feira para a "iminência de graves problemas de segurança", na visita ao Benfica, no sábado, da 27.ª jornada da Liga, na eventualidade de adeptos portistas utilizarem bilhetes para sócios encarnados.

O Jornal de Notícias destacou na edição desta quinta-feira que os adeptos portistas "desviaram cerca de 1700" bilhetes destinados a sócios do Benfica, aumentando para 5.000 o número de eventuais espetadores afetos aos dragões.

Nesse sentido, o FC Porto, que já anunciou a venda de 3250 ingressos, fez um alerta às "autoridades para os riscos e apela para que, desde já, se averigue da necessidade do aumento do setor visitante", pedindo ainda que "os adeptos possam ocupar os lugares antes de o jogo se iniciar".

"A ser verdade esta informação, podemos estar na iminência de graves problemas de segurança se o organizador do jogo e as autoridades policiais não prepararem devidamente o encaminhamento e acomodação dos adeptos. Todos os adeptos com bilhetes ou convites terão acesso ao jogo, exceto os que se apresentarem com bilhetes de sócios do Benfica, a quem poderá ser vedada a entrada", lê-se no site do FC Porto.

O clube acrescenta que aos espectadores "munidos de um título de ingresso válido terá de ser permitida a entrada, sendo provável que a polícia, invocando naturais razões de segurança, os encaminhe para o setor visitante".

"Acontece que, como todos sabem, os 3.250 lugares do setor visitante serão integralmente ocupados com adeptos do FC Porto, não existindo mais lugares para todos os outros adeptos que eventualmente sejam para aí encaminhados, podendo resultar um problema de sobrelotação, com todos os perigos que a situação acarreta", lê-se.

Entretanto, o Benfica já se manifestou "absolutamente tranquilo" com o dispositivo de segurança para a receção ao FC Porto.

O FC Porto, segundo classificado com 63 pontos, visita o líder e tricampeão Benfica, que soma 64 pontos, no sábado, a partir das 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa.