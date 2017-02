Pub

Equipa portista não perde para a I Liga há quase meio ano, a maior série entre os dez principais campeonatos europeus

O FC Porto não sofre derrotas na I Liga desde 28 de agosto, quando perdeu por 2-1 na visita a Alvalade, marca que coloca a equipa portista no topo dos clubes há mais tempo sem perderem para os campeonatos nacionais. Com uma sequência de cinco meses e 20 dias sem perder na I Liga, a equipa treinada por Nuno Espírito Santo lidera a lista de invencibilidade entre os dez países mais bem posicionados no ranking da UEFA da época 2016-17.

Desde que perdeu em Alvalade, na 3.ª jornada, o FC Porto não mais esteve perto de sofrer uma nova derrota no campeonato, embora tenha cedido cinco empates - quatro deles foram nulos, contra Tondela, Vit. Setúbal, Belenenses e Paços de Ferreira, a que se soma a igualdade diante do Benfica (1-1). É uma série de 18 jornadas sem perder que, curiosamente, não serviu para alterar distâncias em relação aos tricampeões nacionais - o FC Porto continua a um ponto do Benfica, tal como à 3.ª jornada, embora já se tenha distanciado de forma quase irremediável do Sporting na luta pelo título.

A invencibilidade no Dragão ganha particular destaque por o FC Porto ter, também, a melhor média de golos sofridos entre as principais Ligas europeias. Os dragões sofreram uma média de 0,52 golos por jornada até ao momento, ligeiramente inferior à do Benfica, com um saldo de 0,57.

No top 10 do ranking da UEFA, a equipa que mais se aproxima do FC Porto é o Barcelona, que não perde há quatro meses e quinze dias, seguindo-se o Manchester United, de José Mourinho, a caminho dos quatro meses sem derrotas na Premier League. Curiosamente, há outra equipa portuguesa no top 10, mas não se trata de um candidato ao título: o Marítimo não perde há mais de dois meses para a I Liga, curiosamente desde que foram batidos na visita ao FC Porto, por 2-1, a 15 de dezembro.

Mas considerando todas as Ligas europeias, incluindo as menos cotadas, há equipas há mais tempo sem perder. Na corrente temporada, por exemplo, o Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, e o Celtic estão invictos e já levam mais de nove meses sem derrotas nos respetivos campeonatos. Mas o recordista atual mora na Croácia: o HNK Rijeka está a quatro dias de completar um ano sem perder na Liga.

No que diz respeito exclusivamente à época atual e ao período em que uma equipa conseguiu estar mais partidas sem perder, o Celtic é o líder, com 24 jogos, seguindo-se o Copenhaga, com 21, e outra equipa portuguesa... mas não da I Liga - o Desportivo das Aves, que esteve 19 partidas sem perder na II Liga, entre agosto e janeiro, mas o facto de ter perdido três jornadas consecutivas provocou a saída do treinador, Ivo Vieira. Seguem-se, com 18 jogos, FC Porto, Brighton e Shakhtar Donetsk.

Tondela já vergou o Dragão

Hoje, os dragões terão a oportunidade de somar o 19.º jogo consecutivo sem perder e têm a oportunidade de passar, pelo menos à condição, para a liderança da I Liga. Para isso, necessi-tam de bater o Tondela (20.30, SportTV1), sabendo que em caso de vitória poderão mesmo terminar a ronda no primeiro lugar, pela primeira vez nesta época, ainda que para isso necessitem da ajuda do Sporting de Braga - os arsenalistas recebem no domingo o Benfica.

A equipa portista está invicta no Estádio do Dragão nesta temporada e não sabe o que é perder em casa, entre todas as competições, desde abril de 2016 - mês em que o Sporting se tornou a última formação a ganhar no Dragão, por 3-1.

Porém, nesse mesmo mês, houve uma outra equipa a bater o FC Porto na sua fortaleza: trata-se precisamente do Tondela, que a 4 de abril venceu por 1-0 (era treinada por Petit), triunfo que na altura sentenciou a saída de José Peseiro no final da temporada.

Desta feita, o Tondela, agora sob o comando de Pepa, está em dificuldades no campeonato, onde ocupa a última posição: em 11 jornadas fora de casa, o melhor que conseguiu fazer foi empatar em Chaves, no Restelo e em... Alvalade. Curiosamente, três equipas com as quais o FC Porto também já teve problemas nesta época, um alerta para os dragões antes de visitarem a Juventus, nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciclo sem derrotas nas ligas domésticas

1 FC Porto 5 meses e 20 dias

2 Barcelona 4 meses e 15 dias

3 Manchester United 3 meses e 25 dias

4 Nápoles 3 meses e 19 dias

5 Bayern Munique 2 meses e 29 dias

6 Anderlecht 2 meses e 28 dias

7 Atlético de Madrid 2 meses e 5 dias

8 Marítimo 2 meses e 2 dias

9 PSG 2 meses

10 Everton 1 mês e 29 dias

----------

Nota: só estão contempladas equipas dos países do top 10 do ranking da UEFA em 2016-17