Pub

Dragões continuam atrás do Benfica e falharam ataque à liderança

O primeiro golo da partida: Óliver Torres centra com precisão e sem deixar cair no solo, Corona "fuzila" Varela, que desta vez nada podia fazer.

Restabelecida a igualdade no Dragão. Falha de Felipe na área com a bola a sobrar para João Carvalho, que remata com categoria para o fundo da baliza de Casillas.

Ao minuto 62, pediu-se penálti no Dragão. André Silva queixa-se que foi puxado na área.