Espírito Santo: "Luís Castro é um Dragão de Ouro"

Técnico do FC Porto elogia Rio Ave, próximo adversário, e não comenta a possível chegada de reforços ao Dragão

Nuno Espírito Santo alertou para as dificuldades que o FC Porto vai encontrar frente ao Rio Ave, sábado, a partir das 17.00, no Estádio do Dragão, na 18.ª jornada da I Liga, reservando elogios para Luís Castro, técnico campeão da II Liga com a equipa B dos portistas.

"Hoje em dia todas as equipa se conhecem bastante bem. Existem para lá das observações locais muitas ferramentas que nos permitem a todos ter um conhecimento profundo da realidade das equipas. O Luís Castro está a fazer um belíssimo trabalho no Rio Ave, Luís Castro que é um Dragão de Ouro. Espero um jogo difícil mas acima de tudo um FC Porto capaz de vencer na nossa fortaleza que é o Dragão para continuar a encurtar distâncias. Vai ser uma luta até ao fim", sublinhou, na conferência de imprensa de antevisão à partida.

O técnico não quis comentar a possível chegada de reforços, nomeadamente Soares, avançado brasileiro do Vit. Guimarães que está a ser negociado pelo FC Porto: "Tudo o que são rumores de mercado não comentamos nem pensamos nisso, porque temos demasiada preponderância no nosso dia-a-dia. Isso sim é importante, os jogadores que estão no FC Porto e que estejam preparados para ser uma equipa ganhadora. Importante é quem está cá."

Nuno admitiu os regressos de Miguel Layún e Otávio frente ao Rio Ave, após várias semanas ausentes por lesão, e revelou que Maxi Pereira "saiu com um ligeiro toque do último jogo e tem treinado condicionado".

Em relação à concorrência de Benfica e Sporting, poucas palavras: "O que quero dizer é que não estamos na posição onde desejamos estar; queremos estar no topo da tabela. É para aí que olhamos. Agora, não desvalorizamos os rivais que estão atrás de nós, mas estamos a olhar para o lugar que no final da época nos dê o título."