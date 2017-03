Pub

E vão nove vitórias consecutivas do FC Porto, com o exuberante Soares a marcar em seis. Azuis e brancos pressionam Benfica e vão comandar pelo menos até segunda-feira à noite

São nove vitórias consecutivas, cinco jogos sem sofrer golos e um futebol que não deixa dúvidas a ninguém, assim se pode resumir o atual estado desportivo da equipa liderada por Nuno Espírito Santo.

O FC Porto goleou ontem o Arouca, que somou a quinta derrota seguida - quatro com Manuel Machado -, e vai ser líder da I Liga pelo menos até às 22.00 de segunda-feira, altura em que termina o Benfica-Belenenses. Em suma, a pressão está novamente toda do lado do tricampeão nacional e, ao que parece, vamos mesmo ter campeonato até muito perto do fim.

Descontando as fraquezas do Arouca, que são muitas e parecem ainda mais com a mudança de treinador, ver este FC Porto jogar é reconhecer que estamos na presença de uma equipa que respira saúde e exibe uma dinâmica de campeão apesar de ser apenas líder... à condição.

O jogo era para resolver cedo, o mais cedo possível porque na próxima semana há que tentar um milagre em Turim. E a eficácia dos dragões foi sublime; no primeiro remate à baliza, golo de Danilo após livre marcado por Brahimi, que parece de volta às grandes exibição - Nuno que se prepare, pois se não for campeão muitos se vão lembrar do ostracismo a que votou o argelino no início da temporada. No segundo remate, bola ao poste de Soares e à terceira tentativa o brasileiro entrou direitinho para a história ao juntar-se a Correia Dias (1941/42), Flávio (1971/72) e Pena (2000/01) no lote de futebolistas que marcaram nos primeiros seis jogos de dragão ao peito.

No segundo tempo, o Arouca tentou dar um ar da sua graça, mas ficou-se pelas intenções. Não tem a mesma capacidade de outrora esta formação agora liderada por Manuel Machado, que viu a sua antiga formação e a atual serem cilindradas em duas jornadas seguidas por este rolo compressor chamado FC Porto e que a dado momento da época parecia fora das contas do título.

Basicamente houve jogo até Diogo Jota entrar para o lugar de André Silva, que hoje vai pisando terrenos entre a direita e o centro, pois o fulgor de Soares tem secundarizado o ponta-de-lança português. Quando o jovem emprestado pelo Atlético de Madrid pisou as quatro linhas na primeira vez que tocou na bola aproveitou uma soberba combinação entre Soares e Brahimi com este último a colocar a bola para Jota empurrar sem saber muito bem como.

A torcer para que o relógio começasse a trabalhar mais depressa, o Arouca, nos últimos 15 minutos, só desejava ouvir o apito final mas ainda teve que ver Soares bisar e apontar o 16.º golo no campeonato, aproveitando um centro preciso de Maxi Pereira. Com esse remate vitorioso, o antigo futebolista do V. Guimarães ultrapassou na lista de marcadores o seu colega de equipa André Silva e deve ter deixado muita gente a pensar como é que o FC Porto com cinco milhões de euros ganhou um avançado de enorme qualidade.

Tem agora a palavra o tricampeão nacional Benfica...