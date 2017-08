Dragões ultrapassam os 30 milhões com excedentários

Pub

Martins Indi rumou ao Stoke City, já depois das saídas de Rúben Neves, Andrés Fernández e Depoitre. Herrera pode ser o próximo

O FC Porto confirmou ontem a venda do defesa-central Martins Indi ao Stoke City, de Inglaterra, chegando ao número redondo de 30 milhões de euros por elementos que não entravam nas primeiras escolhas de Sérgio Conceição para a nova temporada.

Com a transferência do internacional holandês, os azuis e brancos encaixaram, para já, 7,7 milhões de euros, ficando também com direito a 20% de uma futura transferência, segundo apurou o DN.

Esta, refira-se, é a quarta transferência neste defeso de um jogador com quem o novo treinador do FC Porto não contava como primeira escolha para a temporada. Além de Martins Indi, a SAD dos azuis e brancos já tinha negociado o guarda-redes Andrés Fernández, para o Villarreal, Depoitre rumou ao Huddersfield e Rúben Neves foi transferido para o Wolverhampton.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Deste lote, apenas o jovem médio Rúben Neves era tido por Sérgio Conceição como um jogador que poderia acrescentar mais-valias ao atual plantel, embora nunca como primeira opção, dado que Danilo é o titular indiscutível do meio-campo defensivo dos azuis e brancos. Nesse sentido, quando a SAD recebeu uma proposta de 18 milhões de euros do Wolverhampton, da II Divisão inglesa, nem hesitou em realizar o negócio.

Laurent Depoitre, avançado contratado ao Gent na temporada passada, foi outro que rumou a Inglaterra. O jogador, contudo, foi para a Premier League, tendo sido negociado por quatro milhões.

Seguiu-se depois o guarda-redes espanhol Andrés Fernández, que assinou contrato com o Villarreal, do principal escalão de Espanha. O jogador de 30 anos rendeu aos cofres da SAD liderada por Pinto da Costa qualquer coisa como dois milhões de euros.

Juntando assim os 7,7 de Martins Indi, os azuis e brancos acabam por ultrapassar os 30 milhões de euros (31,7) com jogadores excedentários.

E se a estes juntarmos o internacional português André Silva, titular indiscutível do FC Porto na temporada passada, e que rumou ao Milan neste defeso, o clube da Invicta aproxima-se dos 70 milhões em vendas, dado que o avançado rendeu 38 milhões com a sua saída para Itália.

As saídas, contudo, poderão não ficar por aqui. Segundo o DN apurou, tanto Herrera como Ricardo Pereira têm propostas para sair para Inglaterra. O médio mexicano é hipótese para o Watford, de Marco Silva; o defesa é pretendido pelo Tottenham, mas considerado um jogador-chave no novo onze.

Soares deve falhar Tondela

Entretanto, o brasileiro Soares, que saiu lesionado do jogo da primeira jornada diante do Estoril, deverá falhar a visita de amanhã ao Tondela. O goleador está a contas com uma distensão muscular na coxa direita e não deverá recuperar a tempo do confronto.