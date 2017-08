Pub

Decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol

No comunicado do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o FC Porto e Francisco J. Marques, foram condenados e também absolvidos.

Devido a afirmações do Dragões Diário, a 2 de maio de 2017, os dragões, por "violação da honra e reputação do árbitro Tiago Antunes", foram condenados a pagar 3825 euros. O clube foi absolvido relativamente à "violação da honra e da reputação do Conselho de Disciplina da FPF".

Francisco J. Marques foi multado em 1454 euros e suspenso 22 dias pela mesma razão. Também foi absolvido no que toca à "violação da honra e reputação do Conselho de Disciplina da FPF".