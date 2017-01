Dragões divulgam vídeo de vandalismo a escritório de Adelino Caldeira

Pub

Na sua página de Facebook, o FC Porto colocou as imagens de alguém a pintar as paredes do edifício do administrador da SAD

O FC Porto divulgou, através da página de Facebook e de outros canais do clube, as imagens das câmaras de videovigilância no exterior do edifício do escritório de Adelino Caldeira, administrador da SAD portista, que foi vandalizado no passado domingo.

Nas imagens vê-se um indivíduo camuflado a escrever na parede e depois a fotografar a fachada. As frases que apareceram no local no domingo diziam, por exemplo, "Abutres e comissionistas associados".

Os dragões consideram "a alegada divisão entre adeptos resume-se a uma pessoa, não se sabe a mando de quem. Seja quem for, a mando de quem for, este coração não bate pelo FC Porto".