Dragões criticam presenças de Costa e Centeno na Luz

FC Porto lembra dívidas de Luís Filipe Vieira e as claques ilegais do clube da Luz

O FC Porto criticou este domingo, através da newsletter "Dragões Diário", as presenças do primeiro-ministro António Costa e do ministro das Finanças Mário Centeno no Estádio da Luz no dia que o Benfica conquistou o tetracampeonato.

"Desgraçadamente, há coisas em Portugal que nunca mudam. Ontem, no jogo de consagração da Liga Salazar, lá estavam o primeiro-ministro António Costa e o ministro das Finanças, Mário Centeno, ao lado de Luís Filipe Vieira. É inconcebível e inaceitável este comportamento dos nossos governantes. Não a preferência pelo Benfica, legitima como qualquer outra, mas o carimbo de legitimidade que dão ao cidadão Luís Filipe Vieira, que só em dívidas à Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público, pago por todos nós, ultrapassa a decência em muitos milhões", começam por acusar os dragões.

O FC Porto lembra ainda as claques ilegais do Benfica e a recente morte de um adepto do Sporting: "O primeiro-ministro e o ministro das Finanças estão fartos de saber que o Benfica presta apoio ilegítimo e ilegal a claques ilegais que ainda recentemente provocaram mais uma morte. Há repúblicas das bananas mais sérias."