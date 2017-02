Dragões criticam arbitragem do Benfica-Desportivo de Chaves

Pub

Newsletter do clube diz que FCP luta "contra muita coisa", referindo-se a lances polémicos do jogo de sexta-feira na Luz

Na newsletter Dragões Diário, enviada este sábado aos adeptos do FCP, o clube criticou a arbitragem do jogo Benfica-Desportivo de Chaves, alegando que houve demasiados lances polémicos durante a partida e acrescentando que o FCP luta "contra muita coisa", pedindo apoio dos adeptos para o jogo com o Boavista que está marcado para domingo às 20:15 no Estádio do Bessa.

"O apoio dos adeptos é mesmo fundamental, especialmente quando este género de lances são válidos e quando grandes penalidades como esta não são assinaladas. Lutamos contra muita coisa e o valor dos adversários não é a mais difícil de vencer. Ontem, na Luz, o Ferrari vermelho fez 'pendant' com o Benfica, o que nem aos mais distraídos surpreende - estava lá mesmo para isso, para fazer 'pendant'", lê-se no jornal digital dos Dragões, que faz referência a uma partilha no Twitter de Francisco Marques, diretor de comunicação do FCP, questionando um alegado penálti não assinalado por falta de Eliseu sobre Perdigão aos 49 minutos do jogo na Luz.

Ontem, os transmontanos dominaram grande parte da partida e chegaram ao intervalo empatados. Rafa e Mitroglou resolveram a questão no segundo tempo e desbloquearam um jogo complicado para os encarnados, que terminou com o Benfica a vencer por 3-1.