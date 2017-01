Dragões acusam FPF de passar informações para incriminar Danilo

Pub

Diretor de comunicação do FC Porto acusa FPF de tentar justificar a expulsão de Danilo, ataca o Benfica e fala em "beijos de Judas" entre Fernando Gomes e Luís Filipe Vieira

O FC Porto acusou, através do jornal digital Dragões Diário, a Federação Portuguesa de Futebol de ter passado informações a alguma imprensa para justificar a expulsão de Danilo Pereira em Moreira de Cónegos - alegando que o médio portista foi expulso não por o árbitro Luís Godinho ter ido contra ele, mas sim por protestos.

"Logo no dia seguinte, no jornal Record, por exemplo, saiu uma notícia com o título 'Bocas na origem da expulsão', versão profusamente divulgada ontem em diversos jornais, com a tese de que o nosso jogador foi expulso por palavras inapropriadas. Acontece que o relatório do árbitro é secreto, enviado eletronicamente pelo árbitro para os responsáveis pela arbitragem, sem conhecimento dos clubes ou de qualquer outra pessoa. Coloca-se então a pergunta, como souberam os jornais o que o árbitro alegadamente escreveu no relatório? Souberam pela Federação Portuguesa de Futebol e pelo seu gabinete de comunicação, designadamente pelo seu diretor Luís Sobral", começa por alegar Francisco J. Marques, diretor de informação do FC Porto.

Os dragões responsabilizam Luís Sobral pelo sucedido. "Explicando melhor porque o caso é especialmente grave, Luís Sobral enviou para mais de um jornal um link de um vídeo em que alegadamente se provavam palavras do jogador Danilo. E qual é o problema, questiona o leitor? O problema é que, para além de ser mentira, não cabe à federação e aos seus funcionários tomarem partido no que quer que seja, mas ainda é mais grave quando vemos alguém da federação tomar as dores do árbitro Luís Godinho em detrimento do comendador, campeão da Europa e jogador da seleção nacional e do FC Porto Danilo Pereira. Isto é inaceitável, o FC Porto exige explicações e medidas da parte da Federação Portuguesa de Futebol. Este é mais um exemplo do monstro que controla o futebol português", criticam.

No longo texto, o FC Porto acaba por apontar culpas ao Benfica. "A quem interessa que a federação tome o partido do até esta semana desconhecido árbitro Luís Godinho? Ao Benfica, claro, que estende os tentáculos por todo o lado e quando de um lado está o FC Porto a verdade e os princípios não interessam para nada e há que montar uma encenação que prejudique o nosso clube. Assim se compreendem bem os recentes elogios de Luís Filipe Vieira a Fernando Gomes na tradicional entrevista de ano novo ao jornal 'A Bola', mas mais não são do que beijos de Judas. Tem a palavra o presidente da federação", pode ler-se.

Francisco J. Marques negou, ainda, que alguma vez tenha estado reunido com Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, para afinar alguma estratégia de comunicação para fazer frente ao Benfica, ao contrário do que foi escrito num blogue de um adepto do clube da Luz.

"Acontece que o autor destas linhas não conhece Nuno Saraiva, nunca esteve com ele, em almoço, jantar, ou em qualquer outra situação e jamais faria alianças espúrias, como seria sempre uma aliança entre clubes rivais como são o FC Porto e o Sporting. Há gente mesmo sem escrúpulos e convém não esquecer que a página em causa é um panfleto oficioso controlado bem de dentro do Estádio da Luz. Só escolhe a mentira quem se incomoda com a verdade", rematou.