Dragões acusam Benfica de coagir arbitragem em Braga

Pub

FC Porto critica reunião pedida pelo Benfica o Conselho de Arbitragem

O FC Porto já respondeu à reunião de emergência pedida pelo Benfica ao Conselho de Arbitragem, através da newsletter "Dragões Diário", acusando os encarnados de tentarem coagir a arbitragem do jogo de Braga, que se realiza este domingo.

Relacionados

"A equipa volta assim à liderança, com mais dois pontos do que o Benfica, que só joga amanhã, em Braga. Foi a sexta vitória consecutiva da nossa equipa, numa altura em que a solidez do grupo mostra qualidade e causa preocupação a quem não quer um campeonato decidido apenas nas quatro linhas".

"Só assim se explica o pedido de reunião de emergência com o Conselho de Arbitragem feito pelo Benfica. Pela primeira vez na história do futebol português - e provavelmente do futebol mundial - um clube pede uma reunião com os dirigentes da arbitragem não estando a ser prejudicado. Em quase todos os jogos têm ficado penáltis por marcar na área do Benfica, a que se juntam agressões claras que não são punidas com o cartão vermelho".

"Na verdade, fazer um pedido de reunião a uma sexta-feira e publicitá-lo não é mais do que uma triste tentativa de coagir a arbitragem do jogo de amanhã em Braga. E por que faz isto o Benfica? Porque está com medo, porque sabe que o FC Porto está forte e porque tem consciência de que ao nosso clube foram subtraídos muitos pontos na classificação devido a decisões erradas de alguns árbitros, de resto como afirmam todos os especialistas minimamente independentes".